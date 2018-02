Let's make it happen (op Lëtzebuergesch) (06.02.2018) Deen neie Promotiounsfilm vum Grand-Duché

Realiséiert gouf de Court-métrage vum Laurent Witz vun Zeilt Productions.D'Avant-première war am Kino Starlight vum CNA a Präsenz vun der Staatssekretärin Francine Closener.De Film mam Titel "Let's make it happen" gëtt et a véier Sproochen.

Let's make it happen: Reaktioun vum Laurent Witz (06.02.2018) Wéi erlieft de Realisateur d'Presentatioun vu sengem Kuerzfilm?

Let's make it happen: D'Presentatioun (06.02.2018) E puer onkommentéiert Andréck aus dem Kino am CNA zu Diddeleng.

Lors d’une avant-première organisée au Centre national de l’audiovisuel à Dudelange en date du 6 février 2018, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a présenté le court-métrage «Let’s make it happen» destiné à des fins de promotion du LuXembourg dans le cadre du «Nation Branding». Lauréat 2014 de l’Oscar du meilleur court métrage d’animation avec le film Mr Hublot, Laurent Witz, Zeilt productions, a réalisé le court-métrage suite à un appel à projets lancé en février 2017. Mélangeant animations et paysages réels, le court-métrage montre à travers les yeux d’une petite fille un oiseau de papier qui voyage de plus en plus loin, enrichi à chaque étape de son parcours par la vision d’un autre personnage, pour prendre son envol bien au-delà de ses capacités initiales.Lors de l’avant-première, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a dit: «Le scénario du court-métrage est porteur d'un message fort et engageant qui transmet parfaitement la promesse qu’incarne le pays: plus loin ensemble. Destiné surtout à être diffusé à l’international, le court-métrage contribuera à présenter le Luxembourg à un public qui ne le connaît pas forcément et permettra de renforcer davantage la notoriété de la production audiovisuelle luxembourgeoise reconnue pour sa créativité et la qualité de son secteur du film d’animation».«Le niveau de détail sur les personnages, sur les décors, sur l’intensité de l’atmosphère représentait un vrai défi technologique et artistique en raison du mélange des techniques. Nous construisons chacun de nos projets comme un nouveau défi. Ce film-là est une première pour nous», a expliqué Laurent Witz. «Le projet s’est construit de la même manière que l’histoire racontée dans le film et en est lui-même une parfaite illustration. Des rencontres, des collaborations, des synergies l’ont mené toujours plus loin.»Le court-métrage se présente en deux versions, l’une de 2 minutes et l’autre de 30 secondes. Outre la promotion à travers la chaîne YouTube d’«Inspiring Luxembourg» et la page Facebook «Let’s make it happen», le film sera diffusé dans les semaines à venir dans les salles de cinéma du pays et de la Grande Région ainsi qu’à la télévision luxembourgeoise. Par la suite, le court-métrage sera diffusé à l’international sur les sites web de grands médias, notamment en Allemagne, Belgique, France et au Japon pour accompagner des visites d’État et missions économiques ou d’autres événements du Luxembourg à l’étranger et des visites étrangères au Grand-Duché.Téléchargeable en ligne, le court-métrage est disponible en langues luxembourgeoise allemande et anglaise . Tout un chacun est invité à utiliser librement le film pour présenter le Luxembourg.