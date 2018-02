E Mëttwoch géint 16.45 Auer ass eng Camionnette zu Mäertert op der Haaptstrooss an eng Bréck gerannt.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Centre d'Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert

© Centre d'Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert © Centre d'Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert © Centre d'Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert © Centre d'Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert © Centre d'Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert « ZréckWeider »

Duerch d'Kollisioun mat der Bréck ass de Won op d'Säit gefall. De Fuerer huet vun de Rettungsdéngschter missen aus sengem Gefier befreit ginn. De Chauffer ass mat der Ambulanz an d'Klinik bruecht ginn.Beim Accident gouf och ee Gerëscht, wat bei der Bréck stoung, beschiedegt. Et huet een den Auto misse mat engem Kran ewechzéien, fir d'Gerëscht net nach weider ze beschiedegen.Während dësen Aarbechten war d'Strooss a béide Richtunge gespaart. Op der Plaz war de Centre d'Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert.