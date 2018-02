Kuerz virun 18 Auer war beiDirektioun "Plakech Lee"ee Chauffeur mat sengem Gefier an e Rampli gerannt. Zwou Persoune goufe verwonnt. Och zuan der Route de Remich war géint 20 Auer en Auto an de Rampli gerannt, eng Persoun gouf blesséiert.Kuerz no 8 war tëschtan Openthalt ee Chauffeur mat sengem Gefier vun der Strooss ofkomm, et ass kengem eppes geschitt. Ee Blesséierte gouf et nach an engem Accident ëm déi selwecht Zäit tëschtan dem Fridhaff. Hei waren 3 Autoen dra verwéckelt.Zum Schluss war et nach en Accident géint 20.15 Auer tëschtan Maarnech, hei haten sech zwee Ween ze pake krut. Och hei goufen 2 Persounen verwonnt.