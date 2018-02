© AFP

Eng 200 Plaze wiere betraff, schreift d'Zeitung Essentiel e Mëttwoch de Moien. Ronn 350 Salariée si bei der schwederscher Bank hei am Land beschäftegt. Wéi d'Zeitung weider schreift, hätt déi Schwäizer Bank UBS sech bereet erkläert, eventuell, bis zu 150 Mataarbechter vun der Nordea ze iwwerhuelen. Den Essentiel berifft sech dobäi op Informatioune vun der Aleba.



Enger anerer Quell no, géifen awer net méi wéi 50 Salariéen iwwerholl ginn. Sou dass tëscht 200 an 300 Leit an der Ongewëssheet sinn, wéi et mat hinne viru geet. Wéi et nach heescht, géif e Sozialplang vun Dag zu Dag ëmmer méi probabel ginn. Net vun der Fermeture betraff wieren d'Equippe vun Nordea Asset Management, déi 180 Leit beschäftegt. Dës Entitéit soll hei am Land bleiwen.



Scho Mëtt Januar hat den OGBL drop higewisen, dass de Service vum "Privat Banking" vun der Nordea riskéiert un d'UBS verkaf ze ginn. 350 Persoune kéinte betraff sinn. Deemools hat d'Gewerkschaft eng Entrevue mat deene Responsabele vun der Bank ugefrot fir e Maximum un Aarbechtsplazen ze retten.