© RTL Télé Lëtzebuerg / Tom Zeimet

Esou eng Steewoll-Fabréck géif d'Ëmwelt ze vill belaaschten, se hätt en ähnlechen Energieverbrauch wéi 25.000 Awunner. D'Loft géif enorm verknascht ginn a mat 84 geplangte Camionsbeweegungen den Dag géif de Verkéier zousätzlech belaascht ginn. Fir den Industrie-Offall géif et an der Groussregioun och keng Deponie ginn.De Suessemer Buergermeeschter Georges Engel (LSAP) an de Roberto Traversini vun Déifferdeng (déi Gréng) fuerderen d'Ëmweltministesch op keng Autorisatioun ze ginn. Et géif ee wëssen, wou een hirkënnt an et wär een och net prinzipiell géint nei Entreprisen, mä si misste Sënn maachen an d'Bierger net nach weider belaaschten.De Gemengerot vun Déifferdeng sot e Mëttwoch de Moien och, datt si géint de Projet vun zwou neien Deponien um ale Crassier sinn. Suessem deelt déi kritesch Haltung. Och hei ass et den Appel un d'Regierung, déi nei Deponien net z'erlaben.