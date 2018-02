© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Et ass ee vun den am meeschte verknaschtene Natur-Sitten am ganze Land. Rieds ass vum fréieren Affilux-Site um Bord vun der Haardt zu Diddeleng.





Affilux - Reportage vum Joel Detaille



Viru Kuerzem goufen do di fréier Gebaier vun der Aluminium-Fabrik ofgerappt, déi et scho mi laang net méi gëtt, dat allerdéngs ouni Accord vun der Diddelenger Gemeng. Dat hat am leschte Gemengerot nawell fir kaum Verstees-de-Mech gesuergt, well mat deene Gebaier u sech eppes geplangt war.

D’Reiteschkopp zu Diddeleng ass net wierklech ville Leit, déi net vun do sinn, wierklech e Begrëff. D’Naturschutzgebitt vun der Haardt awer schonn. Iwwer 600 Hektar grouss, ass et e Refugium vu ville seelene Planzen um fréieren Tagebau-Gebitt tëscht Diddeleng, Käl a Rëmeleng.

Op Diddelenger Säit grenzt awer de fréieren Affilux-Site direkt drun, an de Buedem war op där Plaz duerch Reschter vun der Aluminium-Produktioun belaascht, wéi och duerch aner Substanzen, wéi den zoustännege Fierschter Guy Netgen eis am RTL-Interview erkläert huet. Do wier relativ villes illegal entsuergt ginn. Et hate sech och verschidde Betriber illegal do néiergelooss. Wou déi bis fort waren, hat ee vum Fond de l'environnement schonn eng Kéier Sue kritt, fir graff ze botzen. Déi gréisser Sauereien déi do ofgetippt goufen, goufen do entsuergt.



Mä och dono blouf eng grouss Belaaschtung bestoen.





D’Gebaier ofrappen war dofir och net wierklech e Choix, mä eng Noutwendegkeet, sot eis den Uewer-Fierschter Michel Leyten vun der Naturverwaltung. Et wier ee vun de Sitten am Land gewiescht, deen am meeschte verknascht war. D'Haaptzil wier, fir dee Site ze dekontaminéieren a propper ze kréien, sou wéi et sech fir eng Naturschutzreserve gehéiert. D'Gebaier wieren a sou engem schlechten a kontaminéierte Zoustand gewiescht, dass se net méi ze rette waren, sou nach de Michel Leyten.

An de Michel Leyten mécht dann och e Mea Culpa a Richtung Diddelenger Gemeng: Effektiv, eng Geneemegung vun der Gemeng, déi een hätt missten ufroen, och wann et zanter 2009 staatlechen Terrain ass, gouf et net. Et wier ganz einfach vergiess ginn e Permis de démolition unzefroen. Wou een drop opmierksam gemaach gi wier, hätt een d'Aarbechten och direkt gestoppt a mat der Gemeng Récksprooch geholl fir dat ze regulariséieren. Et hofft een elo séier virunzekommen, fir dann op de Wee ze goen, fir nei Installatiounen um Site opzeriichten. Büroe fir d’Fierschter beispillsweis, mëttelgrouss Konferenzraim oder och eng Zorte Naturschoul fir Schoulklassen.