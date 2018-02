© MECO/Paul Zenners

Kleos goes Australia / Reportage Roy Grotz



Eng Première gouf e Mëttwoch de Mueren zu Esch-Belval devoiléiert: Kleos Space ass déi éischt Lëtzebuerger Start-up am kommerziellen NewSpace-Beräich, déi sech am Grand-Duché am Kader vun der SpaceRessources-Initiativ gegrënnt huet.Dës Firma huet et elo fäerdegbruecht, fir kënne vum Summer un op der australescher Bourse cotéiert ze ginn.

Duerch dee Gang op d'Bourse kënnt auslännescht Kapital op Lëtzebuerg, grad wéi och duerch eng éischt "Levée de fonds" an Héicht vun 1,4 Milliounen Euro.Firwat geet Kleos am Juli dëst Joer op déi australesch Bourse? Do sinn d'Chancen am gréissten, fir Investisseuren ze fannen, wëll op där Bourse scho vill traditionell Space-Mining-Entreprisë cotéiert sinn, déi kapital-intensiv sinn an deenen hir Investisseuren éischter laangfristeg orientéiert sinn.Och wa Kleos op déi australesch Bourse geet, bleift et ëmmer eng Lëtzebuerger Firma. Domat ass Kleos bis ewell déi éischt an eenzeg Lëtzebuerger Firma, déi an Australien cotéiert ass, ee Fait, deen den zoustännege Wirtschaftsminister Etienne Schneider bei der Presentatioun e Mëttwoch ervirgestrach huet.Et géif ze wäit féieren an ze technesch ginn, fir op dëser Plaz d'genee Implikatioune vu Kleos am Weltall ze beschreiwen, d'Firma huet sech op ganz grouss Strukturen am All spezialiséiert - déi éischt Applikatioun vun dëser Technologie ass d'Constellatioun vu Satellitten, déi Informatioune fir d'Geolokalisatioun liwweren. En éischte Satellit wëll Kleos duerfir d'nächst Joer lancéieren - do kommen der dann ëmmer weider dobäi.D'Donnéeën, déi d'Firma sammelt, ginn da verkaf a kommen dann an den Asaz, wann zum Beispill no Schëffer gesicht gëtt, oder wa Rettungsaktiounen um Mier mussen organiséiert ginn. Et geet awer och ëm Informatiounen, déi an der Defense zum Droe kënne kommen.