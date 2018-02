© RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann

Vun de knapp 33.000 Wunnunitéiten, déi an de leschten 10 Joer gebaut goufen, sinn 71% Appartementer.



Ënnert dem Stréch goufen an de leschten 3 Joer 13% méi Logementer via de Pacte Logement gebaut, dat par Rapport zum leschte Monitoring, dat war 2014.



De Staat huet d'Entwécklung vun de Gemenge mat 379 Milliounen € ënnerstëtzt.



60% vun dëser Zomm sinn an d'Constructioun a Renovatioun vu Schoulen oder Maison Relaise gefloss.

63 Gemengen hunn eent vun den Ziler vum Pacte logement agehalen, an zwar fir d'Populatioun bannent 10 Joer ëm op d'mannst 15% z'erhéijen. Et sinn och iwwer 45.000 weider Wunnenge geplangt an de Moment eng 20.000 am Bau.



