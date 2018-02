Accessibilitéit am neien ëffentlechen Transport (07.02.2018) Bei den Image vum Land droe wuel och di fonkelnei Transportmëttel de Finiculaire an natierlech och den Tram bäi.

Fir onseree gouf un alles geduecht, mee wéi gesäit et fir déi Léit aus, déi mat enger Behënnerung musse liewen. Wéi accessibel ass den Tram an de Funiculaire fir Behënnerter? Mir hunn den Test mat 2 betraffen Persounen gemaach, mat engem Rollstullfuerer an enger blanner Persoun.Et ass 17.00 Auer, de Patrick muss op de Kierchbierg, wunnt awer zu Miersch, einfachste Method fir vun A op B ze kommen, ass den Zuch, dann de Funiculaire an uschléissend den Tram. Den Patrick ass zanter senger Gebuert blann, huet sech also fréi genuch missten an enger däischterer Welt erëmfannen. Fir nei Saachen z'entdecken ass ëmmer nees eng Erausfuerderung fir hien.Eriwwer bei de Philippe, de Philippe setzt zanter sengem 2.Liewens-Mount am Rollstull, och hien huet d’Liewen ni aneschters kennegeléiert, ewéi mat enger Queeschschnëttslämung. Fir hien ass et déi éischte Kéier, wou e mat ons den Funiculaire respektiv den Tram entdeckt, eng positiv Iwwerraschung. Fir de Philippe gesäit et also net esou komplizéiert aus, ewéi fir de Patrick an awer ass alles aneschters, wann ee méi niddereg setzt.Info Handicap mécht ons drop opmierksam, dass en Internet-Site de Leit mat enger Behënnerung d’Méiglechkeet gëtt, fir sech allgemeng am Virfeld z'informéieren, wou een am beschten Accès huet an do fënnt ee vun Restauranten hi bis zu de Garen, déi bei Info Handicap signaléiert goufen.Fazit vun eisem Test: et gouf un alles geduecht, wat de Léit mat enger Behënnerung d'Liewe vereinfacht, wat vergiess gouf oder besser gemaach ka ginn, gëtt natierlech gemaach, esou Mobilitéits-Projete gi jo bekannterweis an d'Liewe geruff, fir de Leit d'Liewen ze vereinfachen an net méi schwéier ze maachen.