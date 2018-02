De Film, deen d'Boursianer sech dorausser gemaach hunn, ass: eng besser Situatioun um Aarbechtsmarché heescht jo da méi héich Gehälter an dowéinst dann eng méi héich Inflatioun, a wann d'Inflatioun méi séier géif klammen, da misst d'US Zentralbank d'Leetzënsen um Dollar och entspriechend méi séier erhéije wéi erwaart. An de Sujet Zënserhéijungen huet ëmmer Panikpotential, dat ass wéi wann een dem Patient de Baxter aus dem Aarm rappt, dat heescht méi héich Kredit-Käschte fir Entreprisen, Investitioune gi méi deier an dowéinst jo dann och méi rar. Am Resumé, also eppes, dat mi dacks op der Bourse geschitt nämlech e Paradox, wéinst um Ufank gudde Nouvellen ass um Enn Panik entstanen.Als Ausléiser fir eng kleng Turbulenz vläicht, dat hei war awer méi wéi dat. Wat vill méi zu dem heftegen Ofstuerz soll gefouert hunn, ass eng Suite vun der Digitaliséierung, nämlech de Computerhandel. Haut gi vill Boursentransaktioune net méi, wéi mer dat vu fréier kennen, nëmme vun Händler duerchgefouert, mee dacks vu Computerprogrammer ausgeléist. Dat sinn dann Algorithmen, déi bei engem bestëmmte Präis ganz emotiounslos eng Vente ausléisen, dorobshin déi nächst an ëmmer esou wieder, dorausser kënnen da ganz Verkafs-Lawinnen entstoen, wou fréier nach e Mënsch souz, dee vläicht konnt raisonnabel iwwerleeën, Decisiounen huelen a cool bleiwen.E wierklech nohaltege Grond fir eng länger Baisse oder och e gréissere Crash, gëtt et de Moment net. Ausser dass de Marché scho méi laang gutt gelaf ass, do si kleng Korrekturen dann och normal a gesond. Dat hei war wéi gesot aus heiterem Himmel, dowéinst gëtt fir de Crash vum leschte Méindeg jo och dat Wuert Flash Crash gebraucht, dat heescht e Crash ouni en erkennbare Grond.Mat engem Retard vun mindestens 2 Joer, esoulaang ass d'US-Zënspolitik eis ongeféier viraus. Wann d'Zënsen erhéicht ginn, dat ass delikat, wéi virdrun ugeschwat. Dowéint wëssen d'Zentralbanken och ganz genee, wéi virsiichteg an iwwerluecht se mussen hei virgoen, an déi éischt Zënserhéijungen an der Eurozon ass jo fir rondrëm Enn vun dësem Joer erwaart, mee bis den Eurozëns da wierklech däitlech mi héich ass a bis een dat dann och däitlech op senger Kreditmensualitéit spiert, dat ass bestëmmt eng Saach vu Joren.