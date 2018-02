"Nigeria-Connection": Héich Priongs-Strofe gefuerdert (07.02.2017) Fir déi 21 Ugeklot am Kader vun engem vun deene gréissten Drogeprozesser vum Land sinn zum Deel héich Prisongs-Strofe gefuerdert ginn.





Op der Cour d'appel an der Stad sinn e Mëttwoch am Nomëtten am zweete Prozess ëm eng grouss Drogenaffär Prisongsstrofe vun tëscht 8 Joer, dovun 3 mat Sursis, an 12 Joer fir déi 3 Haaptleit gesprach ginn. Dobäi komme, fir si, Geldstrofe vun zweemol 10.000 an eemol 2.500 €. Déi 18 aner Beschëllegt kruten iwwerdeems tëscht 21 Méint a 6 Joer festem Prisong, ma keng Geldstrof méi.



Si haten zu Waasserbëlleg an am Garer Quartier an der Stad Droge verkaf Dësen Drogereseau war am Oktober 2015 opgeflunn.

D'Affekote vun zwee vun den 3 Haaptleit hunn nom Uerteel ewell ugedeit, dass de juristesche Kampf vun hire Cliente géif weider goen.





Me Hellal an Me Ahmed-Boudouda



Iwwregens gouf um Mëttwoch och d'Confiscatioun vum Haus gesprach, am Géigewäert vun awer „nëmmen nach“ ronn 29.000 €.

Am 1. Uerteel waren dat der nach 136.000.

D'Riichter sinn zum Deel wäit ënnert de Strofe bliwwen, déi vum Parquet gefuerdert gi waren.