Assurance Dépendance / Reportage Dany Rasqué



De Beneficiaire géif net am Mëttelpunkt stoen an d'Qualitéit vun der Fleeg net an d'Luucht goen. D'Gewerkschaft ass och alles anescht wéi zefridde mam zoustännege Minister senger Äntwert, wat d'Courses-Sorties ugeet.

Vu Courses-Sorties, déi duerch Garden ersat ginn, wëll den LCGB näischt wëssen, wéi de Christophe Knebeler ënnersträicht. Hei géing sech d'Fro stellen, firwat d'Courses-Sorties iwwerhaapt mussen ersat ginn, fir déi selwecht Prestatioun mat méi Qualitéit a Form vun enger Garde ze offréieren. Dem Christophe Knebeler no läit hei d'Äntwert op der Hand, et géing nämlech de politesche Courage feelen, fir zouzeginn, datt d'Courses-Sorties zum Affer vun der Regierung hirem Spuerprogramm gi sinn.



D'Ofschafen vun de Courses-Sorties bedeit an den Aen vum LCGB, datt Leit, déi Fleeg brauchen, méi doheem oder am Foyer isoléiert sinn.





Extrait Christophe Knebeler (07.02.2018) ....

Da fäert d'Gewerkschaft awer och, datt 130 vollzäit onqualifizéiert Aarbechtsplazen am Secteur kéinte verluer goen.De Minister muss ophalen de Leit en X fir en U ze verkafen, seet de Christophe Knebeler, dee betount, datt et fir de chrëschtleche Gewerkschaftsbond just eng Léisung gëtt. D'Assurance Dépendance muss iwwerschafft ginn, fir am Interêt vun all de Leit dofir ze suergen, datt d'Regierung den Accord vum 28 November 2014 respektéiert, dat heescht et dierfe keng Verschlechterunge vun de Prestatiounen an domadder verbonnen och kee Personalofbau Assurance Dépendance ginn.Den LCGB hätt dofir gär eng Beschäftegungsgarantie fir d'Salariéeën aus dem Secteur a fuerdert, datt d'Sozialpartner zesummen e permanente Monitoring vun de Prestatioune maachen, mam Zil all nogewise Verschlechterung direkt zeréck ze zéien.