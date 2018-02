38 nei Fäll ware gemellt ginn. Am Ganzen huet d'Fondatioun Kriibskrank Kanner bal 200 Kanner an hir Familljen ënnerstëtzt.

D'Fondatioun, déi et zanter 28 Joer gëtt, huet um Mëttwoch hire Joresbilan presentéiert. Si wier gutt vum Gesondheetsministère ënnerstëtzt ginn, wat d'Lobby um europäesche Plang ugeet, fir méi Medikamenter fir Kriibs bei Kanner op de Maart ze bréngen. Do deet d'Pharmaindustrie sech jo schwéier.All Joer ginn an Europa 35.000 nei Fäll vu Kriibs bei Kanner diagnostizéiert. D'Chance op eng Heelung ass awer grouss. 80 Prozent vun de Kanner ginn no 5 Joer als kriibsfräi ugesinn. 6.000 Kanner a Jugendlech stierwe pro Joer an Europa un de Suitte vum Kriibs.