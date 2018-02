Wéi den 112 mellt, koum et e Mëttwoch den Owend an en Donneschdeg de Moien zu e puer Accidenter op eise Stroossen. Och eng Persoun gouf ugestouss.

Um 19.18 Auer hate sech zu Miersch an der Rue de Colmar-Bierg zwee Autoen ze pake kritt. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.



Ee Blesséierte gouf et géint 22.37 Auer bei engem Accident op der Tréirer Autobunn Direktioun däitsch Grenz. En Automobilist ass do mat sengem Gefier an de Rampli gerannt war.

Den 112 mellt fir en Donneschdeg de Moien nach 3 weider Accidenter.



An der Stad an der Rue d'Amsterdam gouf kuerz virun 8 Auer eng Persoun vun engem Auto ugestouss a verwonnt.



Zu Capellen an enger Aktivitéitszon si kuerz virun 10 Auer 2 Ween aneneegeknuppt, eng Persoun gouf verwonnt.

Ëm déi selwecht Zäit hat et zu Esch um Boulevard Kennedy gerabbelt. Hei waren 2 Autoen am Coup. Et blouf beim Materialschued.



Géint 6.50 Auer virum Lycée zu Rolleng bei Péiteng nach en Auto gebrannt.