© Foto vu Facebook

Wéi et am Post op Facebook heescht, gouf e Mëttwoch am Nomëtteg ee Käfeg mat 2 Mais dran aus der Fënster vun enger Wunneng um zweete Stack vun engem Gebai zu Dikrech an der Groussgaass geheit. Eng Maus huet déi hefteg Chute net iwwerlieft, déi aner konnt agefaang ginn an ass nom Virfall a gutt Hänn komm.D'Police gouf op d'Plaz geruff an et gouf protokolléiert.