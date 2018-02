Dass déi däitschhei zu Lëtzebuerg, hire Portefeuille vu Clienten un déi Lëtzebuerger Filial vun der Allianz Benelux S.A. géif verkafen, war zanter Uganks Januar gewosst.E Sozialplang fir 15 vun den am ganze 25 Salariéen huet mussen ausgeschafft ginn. E Mëttwoch gouf dëse vun de Gewerkschaften Aleba, OGBL an LCGB ënnerschriwwen. Dës Aarbechtsplazen ginn duerch d'Reprise vum Portefeuille ofgebaut.Wéi et heescht, hätt ee sech kënnen op Mesuren eenegen, déi dozou féieren, dass en Deel vun de Mataarbechter vun der Allianz iwwerholl ginn. Am ganze sinn dat 10 Persounen. Donieft goufe favorabel Konditioune fir déi aner 15 fréier Mataarbechter vun D.A.S ausgehandelt.Sou ass zum Beispill ass eng Indemnisatioun virgesinn, déi un déi familiär Situatioun gebonnen ass.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ALEBA

Plan social signé chez D.A.S. Luxembourg S.A.

Ce mardi 6 février 2018, l’ALEBA, l’OGBL et le LCGB ont signé un plan social chez D.A.S. Luxembourg S.A.

Pour rappel, le groupe ERGO, maison mère de D.A.S. Luxembourg, avait annoncé début janvier sa décision de vendre le portefeuille clients de sa filiale luxembourgeoise à ALLIANZ Benelux S.A. De son côté, ALLIANZ souhaitait reprendre uniquement l’effectif du département « Sinistres », soit 9 personnes, laissant dès lors 15 salariés sur le carreau, dont certains disposant d’une ancienneté de plus de 20 ans.

Finalement, grâce à un travail syndical sérieux et constructif, mais aussi grâce à un dialogue social ouvert avec le Président du conseil d’administration de ERGO :

Un salarié de plus, soit 10 au total, a été transféré chez ALLIANZ ;

Des conditions de départ favorables et dignes ont été négociées et acceptées, en sus du volet légal, telles que : la dispense dès le départ, un bonus supplémentaire pour les salariés devant s’occuper de la liquidation de D.A.S. Luxembourg, une indemnisation extra-légale, une indemnité liée à la situation familiale, et enfin un important budget formations/outplacement ;

Les salariés ayant le statut de « cadre supérieur » (donc en principe non-couverts par les plans sociaux) ont aussi pu intégrer le plan social, et dès lors bénéficier des mêmes conditions que les salariés conventionnés.

Safouane JAOUID, Head of Legal de l’ALEBA, précise : « Du côté de l’ALEBA nous sommes fiers, dans ces circonstances toujours difficiles, d’avoir pu mettre en place un plan social de cette qualité, en faveur des salariés qui perdent leur emploi. J’espère d’ailleurs que ce plan saura servir de référence dans le secteur des assurances, et que si d’autres entreprises devaient envisager demain des suppressions économiques de postes, elles sauront également assumer leur responsabilité sociale ».

L’ALEBA regrette néanmoins qu’une fois encore, sur la place luxembourgeoise, des travailleurs fassent les frais de stratégies internationales, dans une course au profit qui ignore les conséquences humaines dramatiques pour les salariés licenciés.





Plan social signé chez D.A.S. Luxembourg - OGBL



Le syndicat Banques et Assurances (SBA) de l’OGBL informe qu’en date du 7 février 2018 un accord sur un plan social a pu être trouvé pour les salariés de D.A.S. Luxembourg.

La compagnie d’assurances, qui occupe 25 salariés au Luxembourg, avait en effet annoncé la vente de son portefeuille «assurances» ainsi que le transfert d’une partie de son personnel à l’assureur Allianz. A l’issue de ce transfert, DAS fermera définitivement ses portes à Luxembourg, décision qui se soldera par la suppression d’une quinzaine d’emplois non repris par Allianz. Dans ce contexte et sans aucun autre moyen de sauvegarde des emplois menacés par cette cessation d’activité, les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier un plan social tel que prévu par la loi.

Lors des négociations, qui se sont déroulées dans un climat relativement constructif, les deux parties ont pu se mettre d’accord sur des mesures pour les salariés visant leur maintien dans l’emploi. Un budget conséquent consacré à l’ «outplacement» et à la formation a ainsi été retenu pour l’ensemble des salariés concernés, qui se verront également dispensés de prester leur préavis et ce, sans contrepartie. Ces mesures essentielles pour l’OGBL/SBA permettront ainsi aux salariés de disposer du temps nécessaire pour la recherche d’un nouvel emploi, mais également pour adapter leurs compétences aux éventuels nouveaux besoins du secteur financier ou de se réorienter au niveau du marché du travail. Ces mesures contribueront à ce que les salariés concernés retrouvent, le plus vite possible, un nouvel emploi.

Enfin, le plan social retient que les salariés disposeront d’indemnités financières extralégales ainsi que sociales afin de palier à la perte de leur emploi.

Communiqué par le syndicat Banques et Assurances (SBA) de l’OGBL

le 7 février 2018