Bei der Energieconsommatioun soll Lëtzebuerg jo bis 2020 11% bei den erneierbaren Energien erreechen. Der DP no géif et virun allem bei de Wandmillen nach Potenzial no uewe ginn. Wichteg wier et, hei den ekologesche Contrainte Rechnung ze droen, seet den Deputéierten André Bauler:



"Mir hunn awer Potenzialer, déi besti virun allem doranner, dass mer haut aner Wandmille bauen. Virun allem méi héich Wandmillen, déi eng ganz aner Capacitéit hunn. Mä et däerf ee sech och do net ze vill freeën, well eben och an engem klenge Land wéi Lëtzebuerg, d'Méiglechkeete begrenzt sinn. Et ass och nach eng Kéier iwwer Geothermie geschwat ginn, mä och do kënne mer net mam Ausland mathalen, déi awer ganz aner Méiglechkeeten hunn, an do sinn och d'Risiken net geréng. Wat ech weess vun der Geothermie, dat ass, dass mol eenzel Privatstéit dat probéiert hunn ze maachen. Dat klappt och, mä am grousse Stil mengen ech, ass et och hei zu Lëtzebuerg net méiglech vu eben och d'Petitesse vum Territoire."





E weideren Sujet waren d’Droits d’Auteuren. Déi Societéiten, déi Droits d’Auteuren hei am Land geréieren, sollen nämlech an Zukunft besser kontrolléieren, dat och Lëtzebuergesch Artiste vun deene Rechter profitéieren. Den CSV-Deputéierten, Laurent Mosar:



"Wann z.B. um Radio e Stéck vun engem Lëtzebuergescher Artist gespillt gëtt, do musse jo och dann Droits d'Auteuren drop bezuelt ginn, an do muss eiser Meenung no, och séchergestallt ginn, datt en Deel vun deenen Auteursrechter, déi vun deene Societéite de Gestion, wéi d'Sacem, hei agedriwwe ginn, och engem Lëtzebuergescher Kënschtler ze gutt kommen, an do hu mer elo eng Dispositioun am Gesetz, dass dat mindestens mussen 10% sinn."





Et wier eng Dispositioun, déi an déi gutt Richtung geet, esou nach de Laurent Mosar.