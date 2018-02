Fir dëst Joer gëtt mat enger Croissance vu 4,5% gerechent, dee selwechte Wuesstem soll et d'nächst Joer ginn.

De Statec huet nei Wirtschaftsprojektioune Public gemaach, dës sinn à moyen terme. Do gëtt dermat gerechent, datt d'Lëtzebuerger Ekonomie weider positiv wäert evoluéieren.



Fir dëst Joer gëtt mat enger Croissance vu 4,5% gerechent, dee selwechte Wuesstem soll et d'nächst Joer ginn. Dono soll et liicht méi lues goen. 2022 géing d'Croissance da bei 3% leien, mengt de Statec a senge Projektiounen.



PDF: Pressecommuniqué