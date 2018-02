Donieft krute si Geldstrofe vun tëscht 1.500 an 20.000 Euro. Géint d'Männer gouf de Virworf vun der krimineller Organisatioun net zréckbehalen, de Parquet hat dowéinst Prisongsstrofe vun tëscht 6 an op d'mannst 12 Joer fest gefuerdert.

Tëscht Juni 2015 an Dezember 2016 soll den Haaptmann e puer Kilo Kokain un déi aner Beschëllegt verkaf hunn. D'Drogen aus Holland waren zu Lonkesch tëschegelagert ginn a goufe vun do aus an de Grand-Duché bruecht. D'Me Lynn Frank, Affekotin vum zweete Mann, an de Me Says, Affekot vum Haaptmann, sote sech nom Uerteel de Moien zefridden. Et misst een awer nach kucken, ob een dëst acceptéiert oder awer an Appell geet.

D'Me Lynn Frank an de Me Says iwwer d'Uerteel



Kann een da fir de Me Says vu Verhältnisméissegkeet vun de Strofe schwätzen, wann een d'Uerteel an der Drogenaffär vun en Donneschdeg mat deem vun e Mëttwoch op der Cour d'appel vergläicht?

De Me Says ass der Meenung, dass ee béid Affären net vergläiche kann, well d'Affär vun e Mëttwoch méi eng grouss Envergure gehat hätt.





De Me Says



Egal wéi schéngt en zweete Prozess an dëser Affär net onméiglech.