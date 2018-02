Fréier gouf de Sprangbur mat Dikrecher Béier gefëllt, haut ass dat net méi de Fall. Mä d'Dikrecher Kavalkad ass a bleift "the place to be" um Sonndeg.

Et ass eng vun deene meescht besichte Kavalkaden am ganze Land. Den Dikrecher Ieselche bereet sech op e Sonnde fir. Fréier war et Traditioun, de Sprangbur mat Dikrecher Béier ze fëllen, haut fléisst just nach Waasser derduerch. Dovu loossen sech d'Awunner awer net de Spaass verdierwen. Si trotzen der Keelt an dem Schnéi a si scho ganz benzeg op déi flott Ambiance.

D'Organisatioune si scho voll am Gaang. Hunn mir Iech elo d'Zong laang gemaach? Rendez-vous ass e Sonnden, den 11. Februar, vu 14:30 bis 17:30 Auer! Loosst Iech vun der Dikrecher Ambiance paken!