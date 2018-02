Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Mir hunn hinnen haut d’Wuert zum ëffentlechen Transport iwwerlooss. Bei dësem Thema ginn d’Meenungen tëschent de verschiddene Generatiounen auserneen.

Di meescht Schüler sinn all Moien op de Bus oder Zuch ugewisen, fir an d’Schoul ze kommen. Fir si ass dëst déi prakteschst Méiglechkeet.

Leider kënne si sech net ëmmer op den Transport verloossen opgrond vun heefege Verspéidungen. D'Schüler, déi aus dem Süde kommen, géife sech virun allem iwwer eng direkt Zuchverbindung tëschent Dikrech a Lëtzebuerg freeën.

Fir d’Leit, déi an der Aarbechtswelt aktiv sinn, ass den ëffentlechen Transport eng gutt Saach, fir den Auto an der Garage ze loossen. Och fir Leit ouni Führerschäin an eeler Persounen ass den ëffentlechen Transport onverzichtbar.

Obwuel virun e puer Joer doriwwer geschwat gouf, den Zuch ofzeschafen an duerch den Tram ze ersetzen, huet den Zuch sech duerchgesat. Dës beweist, dass den Zuch nach eng laang Zukunft viru sech huet a weiderhin eng beléiften Transportméiglechkeet fir déi Leit bleift.







Dësen Artikel ass entstan am Cours LCD BTS Media Writing den 8. Februar 2017.



