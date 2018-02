De laang erwaarte Film “Fifty Shades Freed“ ass dës Woch ugelaf a gëtt elo am Ciné Scala zu Dikrech, deen et säit Juni 2017 gëtt, gewisen.

Dee vun der Gemeng bedriwwene Kino gouf an engem Deel vun der fréierer Holzfabrik gebaut. Elo bidde 5 Säll de Visiteure vum Ciné Scala d'Méiglechkeet, Filmer am Norden ze kucken.

Gefëllt sënn di 5 Säll mat faarwefrouen an extra breede Sëtzer, di een optimale Komfort bidden. 472 Plaze stinn zur Verfügung. An de ganze Kino ass behënnertegerecht gehalen a bitt dermadder jidderengem Zougang.

4K Projektiounstechnik suergt fir héichopléisend Biller an natierlech kann ee Filmer och an 3D genéissen. Den 7.1 Soundsystem suergt fir ee groussaartegt Filmerliefnis. Zudeem ass de Sall 1 mat engem eenzegaartegen Dolby Atmos Soundsystem ausgestatt.

Ee klengen Extra sënn di zousätzlech Sëtzer, déi op di normal drop plazéiert kënne ginn, fir Kanner eng perfekt Vue ze erméiglechen. Dobäi ka Popcorn giess ginn, deen op der Plaz an der eegener Popcornsmaschinn gemaach gouf.

Fir Parkplazen ass och gesuergt. Direkt niewent dem Kino bei der Al Seeërei kann ee säin Auto gratis ofstellen. An duerch d’Positioun direkt bei der Gare ass de Kino fir jidderee problemlos ze erreechen.

No engem Film kann een dann direkt an den ugeschlossene Restaurant „46 Am Tuerm" eppes iessen oder drénke goen. Dee befënnt sich am Tuerm vun der aler Holzfabrik, deen trotz de Renovatiounen nach een Deel vu sengem ale Charme behalen huet.



Iwwerreschter vun der Elektrescher Zentral vun Dikrech kann een unhand vun alen Hiewelen, déi do als Dekoratioun nach ze fanne sënn, entdecken.

All Woch gëtt hei een neie Plang fir de Plat du Jour presentéiert an déi frësch Kiche lockt net nëmme Besicher vum Kino un. Speziell Evenementer ginn och opgestallt, wei beispillsweis ee Ballet oder beim Superbowl, wou thematescht Iessen gekacht gëtt.

Eng Plaz fir de Kino kann een sech och online kafen oder et decidéiert een, sech ee Gutschein fir sech selwer oder ee Kolleg ze kafen. Och Privat- oder Schoulvirstellunge së méiglech.

De Ciné Scala ass 7 Deeg an der Woch op, a soll 3 bis 4 Virstellunge pro Sall bidden. Während der Schoulzäit ass e vun 15 bis 24 Auer op während en an de Vakanzen vun 13.45 bis 24 Auer op ass.



Dësen Artikel ass am Kader vun engem Workshop vum LCD BTS Media Writing entstan.