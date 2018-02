En date du 8 février 2018, le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, a inauguré à Bettembourg la première ligne de bus RGTR entièrement électrique.



La ligne de bus circulaire RGTR 305 relie les 2 villes de Bettembourg et Dudelange tout en desservant la zone d'activités économiques Krakelshaff et les zones d’activités industrielles Riedgen et Schéleck.



Les 7 autobus électriques du type VDL Citea LLE-99 Electric qui assurent la ligne, sont dotés de 2 systèmes de recharge. Le système «overnight charging» est utilisé principalement pour la recharge durant la nuit et le système «opportunity charging» permet de recharger ponctuellement les autobus entre 2 courses. Les stations de recharge sont toutes situées dans le dépôt de l’exploitant Autocars Pletschette.



François Bausch a précisé que l’inauguration de la ligne de bus RGTR 305 entièrement électrique constitue une étape importante pour l’électrification et, par conséquent, la décarbonisation du transport en commun routier.