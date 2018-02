An der Chamber gouf dann en Donneschdeg unanime eng Europäesch Direktive an d'nationaalt Recht ëmgesat, déi de Kader fir d'Marché Publiquë setzt.

D'ONG Fairtrade huet virun der Chamber manifestéiert (08.02.2018) Onkommentéiert Bildmaterial.

An deem Kontext huet d'ONG Fraitrade Lëtzebuerg den Donneschdeg de Mëtteg virun der Chamber fair gehandelte Schockela a Banannen un d'Deputéiert verdeelt. Et goung drëms d'Politik drun z'erënneren, dass se eng direkt Responsabilitéit dréit, mam gudde Beispill fir ze goen an nohalteg anzekafen. Dat am Sënn vum Respekt vun de Mënscherechter a géint Ëmweltzerstéierungen an den Asaz vu Konflikt-Mineralien.





De Jean-Louis Zeien ass engersäits frou iwwert d'Gesetz



De Jean-Louis Zeien ass engersäits frou iwwert d'Gesetz, mä betount awer och, datt de Staat kann awer net muss nohalteg akafen.

Präzis Labelen zum Beispill als Konditioun hätt een net kënnen an d'Gesetz dra schreiwen, huet d'Rapportrice vum Gesetzprojet, d'Josée Lorsché vun déi Gréng betount. Dat wär nämlech verfassungswiddereg, well dat eng Bevirdeelegung wär.

An enger Motioun, déi d'Chamber ugeholl huet, gouf awer zum Beispill d'Regierung derzou opgeruff, wierklech nohalteg, fair an och regional anzekafen.