Dëse Meldezentrum ass ewell nach e Pilotprojet, dee sech an de Kader vun der Reform vun de Rettungsdéngschter aschreift.

Et geet drëms Erfarungen ze sammelen, fir déi zukünfteg nei zentral Struktur an de Gasperecher Wise optimal kënnen ze plangen.

Déi soll jo dann an Zukunft zesumme mat der neier Base vun de Beruffspompjeeën funktionéieren.

De CGO ass e wichtegen Deel dervun an déi zentral Struktur fir d'Koordinatioun vun de Rettungs-Operatiounen um Terrain. D'Missioun ass et, fir den Equippen um Terrain déi néideg Informatiounen ze liwweren an eng global Vue iwwert déi operationell Situatioun ze hunn.

U sech ass et näischt anescht, wéi eng gutt strukturéiert Kommando-Zentral fir sämtlech Asätz.

An den Asaz kënnt en an 3 verschiddenen Niveauen, wéi den Direkter vum 112, de Paul Schroeder eis am RTL-Interview erkläert huet. Dat eent ass de Suivi, deemno den Alldag, den zweeten Niveau ass den Niveau d'appui, wou och Groupes d'alerte dobäi sinn.

Esou soll deemno jee no Besoin, e permanenten Iwwerbléck iwwert all Moyenen a Ressourcë garantéiert an eng Koordinatioun assuréiert sinn an déi jeeweileg Autoritéite sollen déi néideg Informatioune kréien.

Dat begräift och ze kucken, wéi vill Leit bei gréisseren Asätz mobiliséiert musse ginn an dann der Asazleedung och organisatoresch a logistesch Ënnerstëtzung ze bidden.

Wat ass dann elo den Ënnerscheed zum Fonctionnement vum, wat mir den Noutruff 112 nennen, vu bis ewell.

Den Terrain gëtt also entlaascht a si kënne sech op hir éischt Missioun konzentréieren.

Fir den Inneminister Dan Kersch wier de CGO iwwregens e weidere wichtege Baustee vun der Reform vun de Rettungsdéngschter, fir weiderhin en héije qualitative Service ze garantéieren.