Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Kurde setze sech fir d'Fräiloosse vum Abdullah Öcalan an (08.02.2018) Si trëppelen op Stroossbuerg, fir sech d'Fräiloosse vum Abdullah Öcalan, ee vun de Grënner vun der kurdescher Aarbechterpartei PKK, asetzen.

Kurden aus ganz Europa hu sech um Donneschden zu Lëtzebuerg getraff, fir sech fir d'Fräiloossung vum Abdullah Öcalan anzesetzen. Ee vun de Grënner vun der kurdescher Aarbechterpartei PKK gouf 1999 vum tierkesche Geheimdéngscht verhaft. De Kurde-Konflikt dauert scho ronn 100 Joer. Tëscht 20 an 30 Milliounen Kurde liewen an der Tierkei, Syrien, Irak an Iran.

Zanter Jore fuerdert déi kurdesch Communautéit een eegene Staat an der Regioun. Mam Protest-Marsch vu Lëtzebuerg iwwer Genève bei de Vereenten Natioune weider Richtung Stroossbuerg, wëll een d'europäesch Ëffentlechkeet mobiliséieren.

Am Kampf géint den islamesche Staat haten d'Kurden eng zentral Roll. De Protest vun de Kurde riicht sech och géint déi aktuell Offensiv vun der Tierkei.





9 Deeg ass een elo ze Fouss an deels mam Bus ënnerwee, bis een zu Stroossbuerg ukënnt.