D'Taina Bofferding (LSAP) (08.02.2018) /

Kanner a Jonke géif et dacks un engem selbstbestëmmten a responsabelen Ëmgang mat de Medien feelen an dofir solle si gewësse Schlësselfonktiounen vermëttelt kréien, fir datt se ob d'Liewen an enger dynamescher Informatiounsgesellschaft virbereet sinn.

Fir d'LSAP ass d'Medienerzéiung ganz kloer e Bildungsoptrag. Et dierft een d'Kanner net mat hire Medienerfarungen eleng loossen, mä et misst ee se pedagogesch opgräifen am Beschte scho ganz fréi, seet déi sozialistesch Deputéiert Taina Bofferding. Schonn am 1. Cycle misst ee beim Accès vun digitale Medien ënnerstëtzt ginn.



D'Medienerzéiung soll also schonn an der Grondschoul ufänken an och duerno am Lycée virugoen. Do soll den Accent da méi op d'Evaluatioun vum Contenu gesat ginn, seet de Gil Goebbels. Jonker solle virop bäibruecht kréien, de Contenu an e Kontext ze setzen.



Déi Jonk sollen dann ënnert anerem och d'Aarbecht vum Journalist méi no bruecht kréien, de Fonctionnement vu Medienhaiser an d'Roll. déi de Presserot an d'Alia spillen.



D'LSAP stellt sech am Lycée och eng Form vun Evaluatioun vir, et misst een awer nach kucken, ob dat op enger méi niddreger Klass soll gemaach ginn oder dono am Ofschlossexamen.