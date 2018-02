© Police

Et hätt sech dobäi ëm en "attérissage de précaution" gehandelt, schreift den Aero-Club an engem Communiqué um fréien Donneschdeg den Owend.An anere Wierder: Fir kee Risiko anzegoen, wier d'Piper P28, déi mat der Ofkierzung LX-AIF zu Lëtzebuerg registréiert ass, nieft der N352 nërdlech vun Tandel gelant.Dobäi schéngt dann och alles gutt geklappt ze hunn: Et wier kee blesséiert ginn an um Sportfliger wier och kee Schued entstanen, notéiert den Aero-Club, also den "Club d'aviation sportive et de tourisme aérien", zu deem d'Piper gehéiert huet.D'Police, déi vun enger Noutlandung schwätzt, nennt technesch Problemer als Ursaach fir d'Landen op engem Stéck beim "Fréngerhaff", tëscht den Dierfer Baastenduerf an Nuechtmanescht.Si schreift weider: "Die Notlandung verlief ohne weitere Zwischenfälle. Niemand wurde verletzt."