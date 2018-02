Nationalen Aktiounsplang géint de Radon (08.02.2018) Zanter November zejoert gëtt et den nationalen Aktiounsplang, fir d'Konzentratioun vum Radon erofzesetzen.

Am Labo vum Gesondheetsministère ginn déi verschidde Prouwen analyséiert. Et dauert tëscht 2 an 3 Wochen, fir de Wäert vun dësem radioaktive Gas, Radon genannt, festzestellen.Zwee Ziler viséiert dësen nationalen Aktiounsplang. Engersäits geet et drëms, déi Haiser z'identifizéieren, déi héich Radonwäerter opweisen.D'Miessungen an den Haiser kënnen ëmmer nëmmen tëscht November an Abrëll duerchgefouert ginn.Dëse Wanter goufe bis ewell eng ronn 1000 Prouwen op dësen Edelgas hi kontrolléiert.Betraff si virun allem déi 5 Kantone vum Éislek. Hei hu méi wéi 5 Prozent vun den Haiser eng Radon-Konzentratioun iwwert dem Referenzwäert vun 300 Bequerel pro Meter Cube.Aktuell wären eng 30 Haiser vun héije Radonwäerter betraff. Een zukünftegt Gesetz soll virgesinn, och op Aarbechtsplazen de Radon obligatoresch ze moossen. Déi missten dann och e gewëssene Wäert anhalen.