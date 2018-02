Dir hutt vläicht schonn entspriechend Ziedelen an Ärer Bréifboîte gehat oder sou Annoncen an Zeitunge gesinn: Rieds geet vu Wahrsager, déi bei alle méiglechen an onméigleche Problemer Hëllef verspriechen.Zanter en Donneschdeg de Moie steet e presuméierten "grand voyant medium" an der Stad virun de Riichter. De Mann vun 41 Joer, deen ugeklot ass wéinst Abus de faiblesse, hat 2013 mat sengen "Fäegkeeten" zwee Männer ronn 35.000 € ofgeknäppt. Deen een hat Problemer mat senger Fra an deem anere seng Meedercher hate Problemer an der Schoul ...D'Haaptaffer, dat am Ganze bei esou "Voyanten" souguer ronn 40.000 € hänke gelooss huet, war iwwer eng Zeitungsannonce un de Beschëllegte komm, deen ë.a. bei Problemer am Stot hëllefe kéint. "Hutt Dir Vertrauen a sou Saachen?", wollt de President vum Geriicht vum Mann wëssen: "Elo, neen!", war d'Äntwert dorop. "Wéi kënnt Dir doru gleewen?", huet de Riichter nogefrot. "Elo weess ech, wéi et fonctionnéiert!", sot de Mann. Virum Ugekloten hätt hien, Zitat, "schonn zwee/dräi aneren 20.000 € bezuelt", wat awer näischt gehollef hätt. Hie koum a Kontakt mam Beschëllegten, deen him seng Fra a seng Sue sollt erëmbréngen; den "Hellseher" hätt awer net méi Succès gehat an hien nach emol 20.000 € verluer. Hien hätt bei Familljememberen no de Sue gefrot, ouni hinnen ze erklären, firwat se wären, sou d'Haaptaffer, dat den Ugekloten och erëmerkannt a säi Schued erëmgefrot huet.Dat zweet Affer hat um Enn 15.400 € hänke gelooss; dee Mann huet de Beschëllegten en Donneschdeg iwwregens net erëmerkannt.Zesumme kommen déi zwee Affer also op e Schued vu ronn 35.000 Euro par rapport zum Ugekloten.Den Ugekloten hat um Ufank vun der Sëtzung gesot, kee "grand voyant medium" ze sinn. Hie géif och just d'Haaptaffer kennen, dat hien eng Kéier ëm Hëllef gefrot hätt: Hien hätt dem Mann gesot, hie kéint em net hëllefen, an deen him och kee Su ginn.E Polizist sot aus, dass et am Februar 2013 zur Plainte vum Haaptaffer koum. Dat hat zu Protokoll ginn, dass et z.B. Suen iwwerginn hätt, fir Geeschter ze beschwieren; am Verlaf vun der Enquête sinn ë.a. nach spirituell Sëtzungen an och en Zaubertrank op d'Tapéit komm!Et koum een op Grond vun Autosplacken op de Beschëllegten, deen op Fotoen aus der Belsch erkannt an am September u Lëtzebuerg ausgeliwwert gouf. Den Ugekloten hätt an enger Auditioun gesot, de Grand-Duché net ze kennen; d'Haaptaffer hätt hien awer een-, zweemol zu Lonkech gesinn.Dëse Prozess geet de 7. Mäerz virun.