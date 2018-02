© AFP-Archiv

20 Joer waarden op Alters- a Fleegeheemer / Monique Kater



Zwou Gemengen, ee Problem! Déifferdeng a Rëmeleng krute viru Jore versprach, dass op hirem Territoire en neit Alters- a Fleegeheem gebaut géif, well d'Strukturen a béide Gemenge vereelzt sinn a well d'Land souwisou méi där Heemer brauch. Als Etablissement Public bekëmmert sech Servior ëm déi "nei" Projeten. Dobäi ass "nei" net onbedéngt dat richtegt Wuert, well de Staat nämlech déi prinzipiell Decisioun scho viru bal 2 Joerzéngte geholl huet, an dat ass de concernéierte Buergermeeschteren haut elo definitiv ze laang.

"En attendant Godot" ... Rëmeleng an Déifferdeng waarden a waarden a waarden, op eng Decisioun, op eng Realisatioun, op en 1. Spuedestéch. Genee un dëst Theaterstéck aus den Ugangs 50er denkt een, wann ee mat béide Buergermeeschtere schwätzt. Godot steet hei fir 2 Alters- a Fleegeheemer, déi einfach net wëlle kommen.Dat Rëmelenger ass genee esou al wéi de Godot a kéint scho laang ofgerappt a nees frësch opgeriicht sinn, iergert sech den Henri Haine. D'Gemeng hätt dem Staat den Terrain esouguer geschenkt an zweemol hiren Okay ginn, zu neie Baue-Projeten. An elo? De Buergermeeschter vu Rëmeleng waart ëmmer nach. Anscheinend géif et Problemer tëscht Servior an dem Architekt, mä méi wéisste si och net! An dach! Dass, gekuckt op déi ronn 13.000 Leit am Käldall, 120 Better net wierklech vill sinn, wier et kloer, dass ee se géif brauchen.Dat géing de Buergermeeschter vun Déifferdeng bestëmmt direkt mat ënnerschreiwen, well och d'Altersheim bei him an der Gemeng net méi de moderne Standarden entsprécht. Och Déifferdeng géif zënter 2006 waarden ... a waarden. Renovéiere mer, baue mer nei? De Roberto Traversini waart haut nach, dobäi hat een dem Staat ewell virun zwee Joer en Terrain verkaaft, d'Pläng wiere prett.Wann Déifferdeng am Verglach mat Rëmeleng och d'Nues vir huet, wat de Bau vun engem Alters- a Fleegeheim ugeet, stellt sech fir béid Gemengen déi selwecht Fro: Firwat dauert dat do esou laang? Bal 20 Joer?! Wou d'Politik dach ëmmer nees betount, wéi grouss de Besoin ass un esou Strukturen.