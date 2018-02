Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Valérie Ballouhey-Dauphin a HJoerdis Stahl

Dëst gëtt d'Hjoerdis Stahl, déi zanter 2 Joer och ewell am Exektif-Comité vum Post-Grupp ass.

Nei an deem Comité dobäi ass mam Valérie Ballouhey-Dauphin, eng weider Fra. Si ass zanter 2 Joer Direktrice vun de Finanzservicer vum Post-Grupp.

Domat sinn d'Adjointe vum Post-Generaldirekter Claude Strasser d'HJoerdis Stahl an de Pierre Zimmer. Och am Exekutif-Comité vertruede sinn de Gast Bohnenberger an de Cliff Konsbrück.

Alles an allem zielt de Post-Grupp aktuell bal 4.300 Salariéen an zielt domat zu den wichtegsten Patronen am Land.



Hei dat offiziellt Schreiwes:

Veränderungen im Exekutivkomitee von POST Luxembourg

Hjoerdis Stahl wird neue stellvertretende Generaldirektorin - Valérie Ballouhey-Dauphin zum Mitglied des Exekutivkomitees ernannt.

In der Folge des Abschieds in den Ruhestand von Jos Glod nach 34-jähriger Karriere im Unternehmen, verkündet POST Luxembourg Änderungen auf Direktionsebene.

Hjoerdis Stahl wurde zur neuen stellvertretenden Generaldirektorin berufen. Hjoerdis Stahl ist bereits seit 2013 Direktorin von POST Courrier und seit 2016 Mitglied des Exekutivkomitees von POST Luxembourg.

Valérie Ballouhey-Dauphin, seit 2016 Direktorin von POST Finance, tritt in das Exekutivkomitee ein.

Das Gesetz über die Schaffung der „Entreprise des Postes et Télécommunications“ sieht vor, dass POST Luxembourg als öffentlich-rechtliches Unternehmen von einem Generaldirektor sowie zwei stellvertretenden Generaldirektoren und mehreren Direktoren geführt wird.

Dementsprechend setzt sich das Exekutivkomitee nunmehr zusammen aus Generaldirektor Claude Strasser, den stellvertretenden Generaldirektoren Pierre Zimmer (Chief Strategy Officer) und Hjoerdis Stahl (POST Courrier) sowie den Direktoren Gaston Bohnenberger (POST Technologies), Cliff Konsbruck (POST Telecom) und Valérie Ballouhey-Dauphin (POST Finance).

Mit rund 4.300 Beschäftigten, die im Unternehmen und in den Tochtergesellschaften angestellt sind, zählt die POST Luxembourg-Gruppe als führender Provider von Post- und Telekommunikationsdiensten und Anbieter von Finanz- und Philateliedienstleistungen zu den wichtigsten Arbeitgebern des Landes.