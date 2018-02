An der Lescht ginn et ëmmer méi Léit, déi vun onbekannten Nummeren aus dem Ausland ugeruff kruten, déi dann och dacks héich Kommunikatiounskäschte mat sech zéien. Dem „Institut Luxembourgeois de Régulation“ ILR sinn den Ament awer nach d'Hänn gebonnen.





Ping-Calls - De Reportage vum Annick Goerens



Dat geet op d'mannst aus der Äntwert vum Kommunikatiounsminister Xavier Bettel an dem Wirtschaftsminister Etienne Schneider ervir, déi dem LSAP-Deputéierten Yves Cruchten op seng parlamentaresch Fro iwwer déi sougenannten „Ping-Calls“ äntweren.



2017 huet d'Police e puer Honnert esou Incidenten enregistréiert, wou Leit vun doutéisen Telefonsnummeren ugeruff kruten. D'Arnaque fonctionnéiert am Fong sou, dass et schellt an een net direkt gesäit aus wéi engem Land den Appell kënnt. Et schellt awer just ganz kuerz, sou dass d'Affer zeréck uruffen, fir erauszefanne wie si ugeruff huet an den Ament wësse si awer net, dass si eng Nummer uruffen, déi duerno immens deier gëtt. Déi Concernéiert bleiwen dann op de Käschte setzen.



Well awer bei der Police keng offiziell Plainte enregistréiert gouf, wär och keng Enquête an d'Weeër geleet ginn, sou heescht et an der Question Parlementaire. Och den "Institut Luxembourgeois de Regulation", kuerz ILR, wär iwwer den Phenomen vun de „Ping Calls“ informéiert ginn, mä och do ass keng Reklamatioun agaangen.



Den Deputéierten Yves Cruchten wollt an dem Kontext notamment wëssen, ob een et net kéint dem däitsche Beispill vun der „Bundesnetzagentur“ nomaachen an d'Operateure forcéieren, fir eng Bande-Annonce viru sou Appelle schalten ze loossen, déi de Consommateur driwwer informéieren, dass hien elo op eng Nummer schellt, déi mat ganz héijen Kommunikatiounskäschte verbonnen ass. Donieft kënne sou Nummeren an Däitschland enregistréiert ginn an dierfen dem Client dann net facturéiert ginn.

Dat géing zu Lëtzebuerg fir den ILR leider net goen, bedaueren d'Ministere Bettel an Schneider, well dofir keng gesetzlech Basis do wär. Deemno kéint den ILR net esou bei den Operateuren intervenéieren, wéi déi däitsch Bundesnetzagentur.



Et gëtt awer Hoffnung, zum Beispill mat der Transpositioun vun enger neier EU-Direktiv iwwer d'“e-privacy“, déi d'Kompetenze vum ILR an dem Domaine wäert renforcéieren. Fir den Ament kënne sech d'Affer awer un hiren Operateur riichten, a wa se sech mat deem net eens ginn, kann den ILR ageschalt gi fir d'Mediatioun. Donieft gëtt drop opmierksam gemaach, dass een dës Nummere kann blockéieren an och d'Operateuren kënnen dës blockéieren, wa si Bescheed gesot kréien.



Zum Schluss ass et dann och den Appell un d'Utilisateuren, ganz virsiichteg ze sinn a keng auslännesch Nummer zeréck unzeruffen, wann ee se net kennt.