Gutt Aussiichten, awer méi spéit a Pensioun a manner Schold (09.02.2018) D'Aussiichte fir d'Lëtzebuerger Wirtschaft si ganz positiv, sou den FMI. D'Wirtschaft wiisst a wäert dat och nach dëst Joer an dat nächst Joer maachen

Den Erik de Vrijer



Mä och hei am Land ginn et Risiken, déi sech um Horizont affichéieren, notamment déi deier Logementspräisser an déi exzessiv Verscholdung, déi verschidde Stéit dofir mussen a Kaf huelen, fir sech eppes leeschten ze kënnen, erkläert den Erik de Vrijer vum FMI:"D'Verscholdung vu Stéit hei zu Lëtzebuerg läit elo am Duerchschnëtt, mä ass awer iwwer d'Joren an d'Luucht gaangen an et ginn elo vill Stéit, déi ganz héich verschëlt sinn, wann een d'Schold mat hirem Akommes vergläicht. An dat ka ganz riskant ginn an Zukunft, wann dësen Trend esou virugeet. De beschte Wee ass, d'Offer z'erhéijen, mä wann dat net geschitt, da misst ee vläicht staatlech Hëllefen, wéi Subventiounen oder steierlech Virdeeler, limitéieren. Zum Beispill fir d'éischt, andeems ee kuckt, wéi vill Revenu de Stot huet, well ganz vill där Hëllefe wäre fir jiddereen, mä wären eigentlech geduecht, fir verschiddene Gruppen ze hëllefen. A mir sinn och dofir, fir eng Steier op eidel Terrainen ze maachen".

Och de Lëtzebuerger Pensiounssystem ass am Viséier vum FMI. A 7 Joer wären d'Reserven opgebraucht a well d'Leit ëmmer méi al ginn, misst een an Zukunft dofir suergen, dass d'Employéen net méi sou fréi an d'Pensioun ginn.