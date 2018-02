Nei Sektioun am Mamer Lycée (09.02.2018) Vu September u ginn et am Enseignement Secondaire General 3 nei Sektiounen.

Architektur Design an Développement durable, kuerz A3D, esou den Numm vun der neier Sektioun am Lycée Josy Barthel zu Mamer. Hei geet et ëm 3 Pilieren: Architektur, Konstruktioun an Design.Och d'Thema nohalteg Entwécklung ass Bestanddeel vun der neier Sektioun. Vu Physik iwwer Chimie an an de Sprooche ginn déi ganz Theme behandelt. Nom Lycée gëtt et och d'Méiglechkeet, weider studéieren ze goen.Architektur an Ingenieurswëssenschaften, Beruffer mat Zukunft. Den Ordre des Architectes et des ingenieurs-conseils, OAI, hat e Freideg viru ronn 140 Schüler ee Virtrag iwwert déi verschidde Beruffsfelder gehalen.Fir e Logo, fir d'Sektioun ze entwéckelen, gi kreativ Iddie gesicht, Kreativitéit, déi schonn op ville Sektiounen am Lycée gefuerdert gëtt.Iwwert den Internetsite a3d.lu kann ee schonn eng onverbindlech Preinscriptioun maachen.