E Freideg hat d'Police zwou Stonne laang d'Camionen op der A6 an op der N6 am Raum Mamer-Stroossen kontrolléiert.Am Fokus stoungen d'Iwwerhuelverbuet op der Autobunn fir Camionen an d'Sozialvirschrëften am Stroossentrafic.Alles an allem huet d'Police 29 Protokoller geschriwwen. Ee Camion war immobiliséiert ginn an duerft eréischt weider, nodeems de Chauffer seng Charge besser geséchert hat.D'Police erënnert an deem Kontext drun, datt e Chauffer am Kader vun de Sozialvirschrëften noweise muss, wéi en déi lescht 28 Kalennerdeeg gefuer ass. Soss riskéiert en eng héich Strof.