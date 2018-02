D'Patienten oder d'Leit, déi se besiche kommen, mussen déif an d'Täsch gräifen, wann se hiren Auto wëllen an de Parking stellen, d'Personal dogéint, dat dierf zënter kuerzem guer net méi do eran.





Parkingsproblemer beim Spidol/Reportage Dany Rasque



Zwee Joer laang huet d'Direktioun versicht, d'Personal aus dem Parking erauszekréien, d'Personalvertriedung huet sech awer ëmmer dogéint gewiert, seet d'Nora Back vum OGBL. Am Januar dëst Joer war et dunn einfach ob eemol eriwwer, do krut d'Persounal matgedeelt, dass si net méi do dierfte parken. Dat am Interêt vum Patient an hire Besuch.



Een, dee säin Auto elo dräi Stonnen am Parking vum Spidol stoen huet, bezilt dofir 9 Euro. Déi 1.000 Leit, déi an der Klinik schaffen, sinn nach méi schlecht drun.



Den ëffentlechen Transport ass fir eng Infirmière, déi op Schichte schafft, Permanencë mécht an eventuell och nach aus Frankräich, der Belsch oder Däitschland kënnt, net wierklech eng Alternativ.



D'Personal krut och nach proposéiert, hiren Auto op de Parking vun de Foireshalen ze setzen. Dat kascht allerdéngs 150 Euro de Mount, et ginn net genuch Plazen an et muss een och nach e Stéck zu Fouss goen, iwwert e Wee, deen net ongeféierlech ass.



Do geet nämlech vun enger Madamm rieds, déi, um Wee vum Spidol bis bei den Auto, no der Aarbecht iwwerfall gouf.

D'Personal denkt an Tëschenzäit driwwer no, ob een dann net no der Nuetsschicht soll en Taxi huelen, fir sécher bis bei den Auto ze kommen.