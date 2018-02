D'Iddi ass scho viru gutt 5 Joer an der American Chamber of Commerce entstanen. Well Sprooche-Coursë fir vill Leit ze zäitopwänneg sinn, ass no an no d'Iddi vun engem Programm entstanen, deen een iwwert den Handy oder de Computer ka maachen, a bei deem een och d'mëndlech Aussprooch vun de Wierder a Sätz héiert.



Am Kader vum Projet "Mateneen" vun der Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte sollt de Programm sech awer net just u Business-Leit riichten, mä och u Refugiéen, déi d'Sproochen, déi hei am Land gebraucht ginn, wëlle léieren.



"Mir hunn eng Versioun mat 7 Sproochen entwéckelt, nieft der Versioun vu 5 Sproochen déi mer schonn haten. Mir hu mëndlech Versioune vun allem gemaach, an hunn eng iPhone- an Android-Applikatioun developpéiert, fir datt Leit en "Tool" hunn, dee se kënne bei sech hunn. D'Leit hunn hiren Handy all Dag bei sech, wisou also net de Programm als App do drop hunn, fir se dann ze benotzen, wann et engem passt, egal wou een ass", seet de Paul Schonenberg.





De Paul Schonenberg