Am Joer 2009 goung den éischte Cent Buttek op. Dat war zu Beetebuerg. Mëttlerweil ginn et 3 där Geschäfter hei am Land.

Bal 10 Joer Cent-Buttek (19.02.2018) Ronn 900 Familljen profitéieren am Joer vun dësem Service.

An et ginn och Jonker, déi dat maachen. Den Cent-Buttek zu Beggen huet viru kuerzem vu Schüler aus dem Lycée des Arts et Métiers e Scheck iwwerreecht kritt. De Christophe Hochard war sech bei där Geleeënheet ukucken, wéi sou ee soziaalt Geschäft fonctionnéiert.Ronn 900 Famillje profitéieren regelméisseg vun dësem Service zu Lëtzebuerg. Fir de Service ze garantéieren schaffen eng 230 Benevolen an de Butteker, d'Wuere komme vu grousse Geschäfter, déi dës stëften. Dat si ronn 650 Tonne Liewensmëttel am Joer. Dacks sinn dëst Saachen, déi no um Offallsdatum sinn, awer nach ganz gutt sinn an ouni Problemer konsoméiert kënne ginn. Esou hëlleft een an den Cent-Butteker net just de Leit, déi net op der Sonnesäit vum Liewe stinn, ma och mécht een eppes géint den Gaspillage Alimentaire.