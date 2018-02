Wéi den 112 mellt, gouf e Samschdeg de Moien um 7.50 Auer eng Persoun an der Rue du Commerce ugestouss a blesséiert.

Och um Freideg den Owend gouf et 2 Tëschefäll. Eng Kéier haten um 18.16 Auer e puer Hecken zu Colmar-Bierg an der Rue Leseberg gebrannt.An der Stad, an der Rue des Peupliers, krute sech kuerz virun 19 Auer 2 Ween ze paken. Hei gouf eng Persoun verwonnt.