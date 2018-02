E Samschdeg de Moien um 6 Auer huet e Mann op engem Bancomat an der Stad, an der Avenue de la Liberté, Suen opgehuewen a gouf duerno beklaut.

© RTL Archivbild

Kuerz nodeems de Mann d'Suen aus dem Automat geholl hat, huet en Onbekannten hien un der Jackette gezunn a menacéiert. De Brigang huet dem Affer d'Suen aus der Hand gerappt an donieft och nach d'Bancomatskaart an de Portefeuille matgoe gelooss. Duerno huet den Täter de Mann op de Buedem gestouss an ass an Direktioun Stroossbuerger Strooss geflücht.D'Affer gouf net blesséiert.Den onbekannte Mann huet eng däischter Hautfaarf, gëtt op 25 Joer geschat an ass ongeféier 1.85 Meter grouss. Hien huet eng normal Statur an hat eng schwaarz Kap a schwaarzt Gezei un.