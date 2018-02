D'Police hat et ugekënnegt an zanter en Donneschdeg goufen d'Chaufferen och effektiv all Nuecht op Alkohol getest.

Waren déi meescht Automobilisten op Altweiber-Donneschdeg nach bal verstänneg, ëmmerhin haten do vun am Ganzen 107 der just 8 ze déif an d'Glas gekuckt, war et um Freideg scho méi "feuchtfröhlich". Vun den 953 Chaufferen, déi hu misse blosen, haten der 34 ze vill gedronk an donieft waren der nach 7 hire Führerschäin lass.An et schéngt, wat d'Fuesent méi lancéiert ass, wat och d'Leit méi lancéiert sinn.Och an der Nuecht op e Sonndeg goufen op Uerder vum Parquet nees Alkoholkontrolle gemaach. Déi Kéier stoung d'Police tëscht Hallefnuecht a 4 Auer zu Bieles, Déifferdeng, Bech-Maacher a Schengen.Vun 505 Automobilisten haten der 25 gedronk, dovu kruten der 18 gouf e Procès verbal an a 7 vun deene Fäll kruten d'Chaufferen en Avertissement taxé. Donieft goufen zousätzlech nach 11 Führerschäiner agezunn.

Contrôles d'imprégnation alcoolique sur réquisition du Procureur d'Etat

Le dimanche 11 février 2018 la Police a procédé entre 00h00 et 04h00, à des contrôles d'imprégnation alcoolique sur réquisition du Procureur d'Etat, tel que prévu par l'article 12, paragraphe 3, alinéa 8, de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les contrôles ont été effectué à Belvaux, Differdange, Bech-Kleinmacher et Schengen.