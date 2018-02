Am Laf vun der Nuecht huet d'Police iwwerall uechtert d'Land missen intervenéieren well besonnesch wéinst alkoholiséiert Leit, dat ënner anerem zu Ettelbréck, Baschelt, Bettenduerf, Déifferdeng, Lénger, Suessem, Uewerkuer, Esch, Diddeleng, Käl, Péiteng, Zolwer, Rodange, Waasserbëlleg, Remerschen, Réimech an an der Stad.



An 28 Fäll hunn d'Beamte sech missen ëm Leit këmmeren, déi ze déif an d'Glas gekuckt haten, ze vill Kaméidi war, entweder wéinst haarder Musek oder Leit a Feierlaun duerch d'Géigend gebrëllt hunn.



16 mol huet misse wéinst Handgräiflechkeeten a Streidereien agegraff ginn a 6 Persounen goufe mat op de Policebüro geholl, fir do hire Rausch auszeschlofen.