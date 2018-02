Ee Joer ouni Enzo: Eltere froen nach ëmmer nom Firwat (11.02.2018) Et ass genee ee Joer hier, datt de klengen Enzo an der Kannerklinik gestuerwen ass.

Wat hätte mir kënnen oder missen anescht maachen? Firwat ware mir an d'Urgence a net direkt an d'Kannerklinik, wat ass falsch gelaf a firwat huet dat hei iwwerhaapt misse geschéien. De Parquet enquêtéiert, d'Patricia an de Roman siche bei sech a fir sech no Erklärungen an Äntwerten.Dat, wat deem klengen Enzo geschitt ass, dat onbeschreiflecht Leed vun den Elteren: Kee soll dat missen erliewen. D'Patricia an de Roman fannen et deemno méi wéi wichteg, dass dat neit Spidolsgesetz niewent enger Pediatrie op nationalem Plang - also der Kannerklinik an der Stad, och d'Dieren opmécht fir 3 Proximitéits-Pediatrien, an deenen 3 anere grousse Spideeler am Land.