Zanter 3 Deeg ass d'Fuesent am Land richteg lancéiert an zanter 3 Deeg ass d'Police am Dauerasaz. Och op der Dikrecher Kavalkad war fir si vill ze dinn.

© Paul Theisen

Wéi d'Police e Méindeg de Moien, knapp een Dag no der Kavalkad, matdeelt, hate si nawell all Hänn voll ze dinn.3 Kanner ware vermësst gemellt ginn, goufen erëmfonnt a koumen nees zeréck bei hir Elteren. Géint 18.15 Auer ass bei engem Sträit eng Vitrine vun engem Buttek an der Grand-Rue futti gaang.Am Ganzen huet d'Police eng gutt Dose Mol missen agräifen. An 3 Fäll goufe Leit blesséiert an hu missen vun de Rettungsdéngschter op der Plaz oder am Spidol behandelt ginn. 2 alkoholiséiert a streidereg Persounen hunn hire Rausch missen um Policebüro ausschlofen.Géint véierel vir 1 an der Nuecht op e Méindeg huet etgerabbelt. Eng Persoun gouf blesséiert.