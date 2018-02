Bei SES gëtt et e Wiessel vun der Spëtzt, well de Karim Michel Sabbagh an de Padraig McCarthy op e 5. Abrëll d'Firma verloossen.

Den duebele Wiessel un der Spëtzt bei SES huet reng perséinlech Grënn. Den aktuelle Generaldirekter Karim Michel Sabbagh wëll méi Zäit mat senger Famill verbréngen a sicht nei Erausfuerderungen. Den aktuelle Finanzdirekter Padraig McCarthy geet an d'Pensioun. Dat huet eis de Pressespriecher vun SES Markus Payer um Méindeg de Moie confirméiert.





Ännerunge bei der SES - Reportage vum Pierre Jans



Déi zwee hätte sech och net ofgeschwat d'SES zesummen ze verloossen, seet de Markus Payer.



D'Funktioun vum Generaldirekter a vum President vum Exekutiv-Comité iwwerhëlt den Steve Collar, deen aktuell nach de CEO vun SES-Networks ass, a schonn zanter 2006 an der Firma aktiv ass. Och d'Nominatioun vum Andrew Browne op de Poste vum Finanzdirekter wär méi oder manner eng intern Léisung. Scho vun 2010 bis 2013 war de Browne de Finanzdirekter vun SES. Déi zwee Wiessel sollen esou douce wéi méiglech iwwert d'Bühn goen, dat bis de 5. Abrëll, wou och d'Joreshaaptversammlung vun der SES ass.

De Wiessel un der Spëtzt hätt wéi gesot keng strategesch Grënn. Dat beweist och de Fait, dass de Satellittebedreiwer sech déi selwecht Ziler setzt ewéi bis ewell. Global, villsäiteg an nohalteg sollen hir Aktivitéite sinn. De Pressespriecher Markus Payer erkläert, dass dat net onbedéngt e Wee ouni Erausfuerderunge wier. Et wier een drop virbereet an et hätt een déi richteg Investitioune gemaach an déi richteg Entscheedunge getraff.

Wéi dës Entscheedungen sech finanziell erëmspigelen, dat weist sech schonn an deenen nächste Wochen. Da wëll d'Entreprise de Bilan vun zejoert presentéieren.



Karim Michel Sabbagh et Padraig McCarthy quitteront leurs fonctions avec effet le jour de la prochaine AG de SES, qui aura lieu le 5 avril 2018

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)-- Le Conseil d’administration de SES a annoncé aujourd’hui sa décision de nommer un nouveau Directeur Général et Président du Comité Exécutif et un nouveau Directeur Financier à compter du 5 avril 2018.

Steve Collar, actuellement Directeur Général de SES Networks, a été nommé Directeur Général et Président du Comité Exécutif de SES, et devient Directeur Général désigné avec effet immédiat. Andrew Browne, qui était jusqu’à récemment Directeur Financier d’O3b Networks et Directeur Financier de SES de 2010 à 2013, a été nommé prochain Directeur Financier de SES, et devient Directeur Financier désigné avec effet immédiat. Au cours des prochaines semaines, Steve et Andrew travailleront en étroite collaboration avec Karim Michel Sabbagh, Directeur Général et Président du Comité Exécutif actuel, et Padraig McCarthy, Directeur Financier actuel, afin d’assurer une transition sans heurt.

Le Conseil a accepté la décision de Karim Michel Sabbagh de quitter ses fonctions de Directeur Général et Président du Comité Exécutif, à compter de la prochaine Assemblée générale annuelle (AG) de SES le 5 avril 2018, afin de passer plus de temps avec sa famille et poursuivre de nouveaux intérêts. En outre, Padraig McCarthy, Directeur Financier de SES, a informé le Conseil de son intention de prendre sa retraite en 2018 et il a été convenu qu’il quittera son poste actuel également au moment de la prochaine AG du 5 avril 2018; cependant il restera à la disposition de la société après cette date.

Les autres membres du Comité Exécutif, à savoir Ferdinand Kayser (Directeur Général de SES Video), Christophe De Hauwer (directeur Stratégie et Développement), Martin Halliwell (directeur technique), Evie Roos (directrice des Ressources humaines) et John Purvis (directeur juridique), resteront tous à leur poste. Un successeur à Steve Collar au poste de Directeur Général de SES Networks sera nommé en temps voulu.

Le Président du Conseil d’Administration de SES, Romain Bausch, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Steve et Andrew aux postes de prochain Directeur Général et de prochain Directeur Financier. Tous deux ont une vaste expérience de SES et de l’industrie satellitaire dans son ensemble, notamment en tant qu’architectes d’O3b, la start-up satellitaire la plus florissante et à la croissance la plus rapide. Avec notre équipe de direction, notre position dans l’industrie, notre bilan solide et nos actifs et capacités différenciés, nous sommes convaincus que nous sommes bien placés pour atteindre nos objectifs. Karim a orienté le positionnement stratégique de SES dans un contexte d’évolution rapide, a formé, avec l’équipe de direction, des talents de très haut niveau et a restructuré nos activités et notre organisation pour permettre la mise en œuvre complète de notre stratégie. Padraig, quant à lui, a grandement contribué au succès de SES depuis qu’il a rejoint nos rangs en 1995, permettant à SES de développer un profil financier et un bilan solides et de se muer en leader mondial dans l’industrie satellitaire. Je formule mes meilleurs vœux à Karim pour ses futurs projets et à Padraig pour sa retraite bien méritée. »

Steve Collar, Directeur Général désigné de SES, a confié pour sa part : « Je suis ravi de mener SES vers sa prochaine étape de développement, en me basant sur les réalisations de 2017 et sur les fondations qui ont été mises en place. Je remercie le Conseil pour sa confiance et son soutien. À court terme, nous allons mettre l’accent sur une exécution solide, en continuant à déployer des services différenciés pour nos clients, et sur le long terme nous allons poursuivre notre stratégie tournée vers l’avenir. »