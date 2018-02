De Metercarré-Präis bei existenten Appartementer loung bei bal 5'000 Euro, a bei neien Appartementer bei iwwer 6.300 Euro.











Fir en Eefamilljenhaus bezilt een am Duerchschnëtt ronn 650.000 Euro. Wann een awer am Kanton Lëtzebuerg en Haus kafe wëll, da muss een an der Moyenne 968'918 Euro bezuelen! Dat ass duebel sou vill, wéi fir en ähnlechen Objet am Norde vum Land. Am Raum Capellen-Miersch bezilt een an der Moyenne 689'608 Euro, am Osten 624'055 Euro, am Kanton Esch/Uelzecht 548'912 Euro an am Norden eben 464'693 Euro.







Bei de Garagen ass den Trend nach vill méi frappant. Sou muss een an eiser Haaptstad fir eng Garage oder eng iwwerdaachte Parkplaz an der Moyenne 77'500 Euro. Zu Esch bezilt ee souguer nach 52'700 Euro fir eng Garage. Am Kanton Lëtzebuerg, ausserhalb vun der Stad, geet de Präis dann erof op 42'100 Euro. Am Oste läit ee bei 40'600 Euro, am Raum Capellen-Miersch 35'100 Euro, an am Norden dann 25'100 Euro. Dat mécht en Duerchschnëtt vun 42'000 Euro fir eng simpel Garage.







PDF: Pressecommuniqué mat allen Zuelen a Präisser