Als Basis fir dës Analyse goufen d'Chiffere vun 2012 bis 2016 geholl. Déi vun 2017 leien den Ament nach net vir, ginn awer den nächste Mount publizéiert.Aus der Äntwert vum François Bausch geet och ervir, datt an de leschte Joren, d'Foussgänger déi déidlech blesséiert goufen, all méi wéi 55 Joer haten.Bei de schwéier Blesséierte gëtt et keng Alterskategorie, déi iwwerrepresentéiert ass... d'Affer, déi liicht blesséiert goufe waren alleguer méi jonk wéi 44 Joer. Een Accident ka méi Ursaachen hunn, notamment e falscht Verhale vu béide Säiten.Op Basis vun de Chifferen vun 2013 bis 2016 gouf festgestallt, datt 58 Prozent vun de Foussgänger Schold oder Matschold um Accident haten. Donieft huet sech erausgestallt, datt de schëllege Chauffer an engem vun zwee Fäll ze séier ënnerwee war, an datt de Foussgänger an engem vun zwee Fäll onvirsiichteg iwwert d'Strooss gaangen ass.De François Bausch ënnersträicht dann och, datt hie verkéiersberouegt Zonen ënnerstëtzt, well Gefierer déi mat 30 oder nëmmen 20 Kilometer an der Stonn fueren, méi e kuerze Bremswee hunn a Konsequenzen vun der Kollisioun manner schro sinn.Donieft erënnert de Minister a senger Äntwert drun, datt et 145 Euro an zwee Punkte kascht, wann een e Foussgänger net iwwert d'Zebrasträif léisst.