5 Hektar Bësch ofholze fir Naturschutz, dat géif goen. Eigentlech verbënnt een Ofholze vu Bëschflächen net mat Naturschutz.

Déi zwee Gebidder Pudel a Brill tëscht Esch a Schëffleng si mat 15 an 20 Hektar relativ kleng a leie matten am urbaniséierte Raum. Ökologesch wiere béid Gebidder relevant. Et si sougenannten Trëtt-Steng-Biotopen fir d'Aarten, dat heescht Plazen, déi et Déieren erlabe vun engem gréissere Gebitt an dat anert z'immigréieren.

Den Ament läit d'Uelzecht op dëser Plaz an engem komplett betonéierte Bett, d'Liewensraim entsprieche net deem, wat d'Natur eigentlech vir gëtt.

Eng knapp Woch dauert et bis déi 5 Hektar ofgeholzt sinn, elo wier och deen idealen Ament.

Am Hierscht kéinten dann déi éischt Baggere rullen, fir d'Renaturéierung unzefänken. Am Laf vum nächste Joer kéint sech d'Uelzecht dann hiert natierlecht Bett zréck eruewert hunn.