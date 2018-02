Suite aux doléances d’habitants, concernant la circulation intense de bus RGTR sur le boulevard Konrad Adenauer et du circuit de la Foire au Kirchberg depuis le 10 décembre 2017, la Direction des transports publics du ministère du Développement durable et des Infrastructures (MDDI), en charge de la planification des horaires des bus RGTR, a fait des analyses sur le tronçon en question.



En effet, le passage des bus sur le boulevard Konrad Adenauer et le circuit de la Foire s’explique par le fonctionnement des pôles d’échange «Luxexpo» ainsi qu’ «Europe» près de la Coque. Avant l’arrivée du tram à la place de l’Étoile au mois de juin, un grand nombre des lignes doivent continuer leur chemin sur cet itinéraire afin de pouvoir garantir la connexion vers le centre-ville et la gare centrale ou Strassen. Ce prolongement d’une partie des lignes est indispensable, puisque cela permet aux utilisateurs des autres lignes de bus régionales qui ont leur terminus à hauteur de Luxexpo, de changer de ligne et de continuer leur chemin vers ces destinations, ce qui permet de diminuer déjà maintenant la circulation au moins de cette partie des bus sur le plateau du Kirchberg.



Heureusement, dans le respect des habitants du Kiem et dans un souci d’améliorer le trafic sur le boulevard Konrad Adenauer et le circuit de la Foire, la Direction des transports publics réussi à définir quelques adaptations qui vont diminuer le nombre de bus circulant sur boulevard Konrad Adenauer et le circuit de la Foire. Ainsi, le nombre de passages d’autobus pourra être réduit d’environ 1.900 à environ 1.340 courses par jour jusqu’en juin 2018. En 2019, on pourrait se retrouver à une circulation de 1.100 courses par jour.



Cet objectif est réalisable grâce aux mesures suivantes:



Avril 2018:

- Par la mise en service d’une partie de la gare routière Luxexpo, donc d’un terminus adéquat, une première partie des lignes RGTR ne circuleront plus sur le plateau du Kirchberg, une réduction d’environ 100 courses par jour.



Juin 2018:

- Par la prolongation de la ligne de tram jusqu’à la place de l’Étoile (phase II du tram), une partie des lignes RGTR venant de l’ouest du pays auront leur terminus à la gare routière place de l’Étoile, une réduction supplémentaire de 285 courses par jour;

- Les lignes RGTR 144 et 194 emprunteront un nouvel itinéraire au niveau du plateau du Kirchberg, une réduction supplémentaire de 175 courses par jour.



2019:

- Par la mise en service de l’entièreté de la gare routière Luxexpo, d’autres lignes RGTR ne circuleront plus sur le plateau du Kirchberg, réduction supplémentaire de +- 200 courses par jour;

- Par la mise en service de l’entièreté de la gare routière Luxexpo, plus aucun bus n’empruntera la rue Carlo Hemmer.



Février 2021:

- Par la prolongation de la ligne de tram jusqu’à la gare (phase III), les dernières lignes RGTR circulant encore sur le plateau Kirchberg auront un nouvel itinéraire et ne desserviront plus le plateau du Kirchberg.



À côté de toutes ces mesures, nous veillerons à ce qu’un maximum des courses à vide évitent de circuler sur le boulevard Konrad Adenauer et le circuit de la Foire. Les mesures proposées nous permettent donc de réduire le trafic des bus RGTR sur le boulevard Konrad Adenauer de presque 30% jusqu’en juin 2018.